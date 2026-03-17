Пегула объяснила сложность матчей против Рыбакиной и Соболенко: «Тяжело, когда ты не такая высокая»

Американская теннисистка Джессика Пегула рассказала, почему ей сложно соперничать с Ариной Соболенко из Белоруссии и Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Source: Getty Images

«Многие важные матчи я проиграла им, Коко (Гауфф) или кому-то, кто в итоге выигрывал турнир или входил в топ-5, но я проделала хорошую работу в плане улучшения своей игры и того, что мне нужно делать. Я стала играть немного агрессивнее, намного лучше подавать, работать над движением и искать различные стратегии и тактические приемы, которые, как мне кажется, хорошо работают против них. Но сейчас они показывают потрясающий теннис и по праву являются двумя лучшими в мире. Я была совсем рядом и очень близка (к победе). Это тяжело, знаете ли. Они высокие, мощные, с огромной подачей, и иногда это расстраивает тех, кто не обладает таким ростом. Но я все равно считаю, что есть вещи, которые я могу делать очень хорошо и продолжать совершенствоваться, чтобы оказывать на них давление», — приводит слова Пегулы TennisOne App в соцсети X.

Напомним, что на последнем турнире категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США) Пегула в четвертьфинале уступила Рыбакиной со счетом 1:6, 6:7 (4:7).

По данным СМИ, рост Пегулы — 170 см, Соболенко — 182 см, Рыбакиной — 184 см.

