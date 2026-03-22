Захарова уступила 9-й ракетке мира Мбоко на турнире WTA в Майами

Следующей соперницей канадки станет россиянка Мирра Андреева.

Источник: Getty Images

ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Захарова уступила представительнице Канады Виктории Мбоко в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами (штат Флорида, США).

Встреча закончилась со счетом 6:1, 7:5 в пользу Мбоко, посеянной на турнире под 10-м номером. Захарова попала на турнир через квалификацию. В четвертом круге Мбоко сыграет с россиянкой Миррой Андреевой (8-й номер посева).

Захаровой 24 года, в рейтинге WTA она располагается на 74-й позиции, на счету спортсменки нет побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Australian Open 2024 года.

Мбоко 19 лет, она является 9-й ракеткой мира. На счету спортсменки два титула WTA. Лучшим результатом канадки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Australian Open в 2026 году.

Турнир в Майами относится к престижной категории WTA 1 000 и проводится на покрытии «хард». Призовой фонд соревнований составляет более $9,4 млн. Турнир завершится 29 марта. Действующей победительницей является первая ракетка мира Арина Соболенко из Белоруссии, из россиянок на турнире побеждала только Светлана Кузнецова (2006).

Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше