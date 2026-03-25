Рыбакина обошла Ли На по числу полуфиналов на тысячниках

Елена Рыбакина обошла Ли На по количеству полуфиналов на уровне WTA 1000.

Источник: Спортс"

Выход в ½ финала Miami Open стал для Рыбакиной 13-м в карьере на тысячниках — это лучший показатель среди представительниц Азии с момента введения формата в 2009 году. Ранее рекорд принадлежал Ли На (12).

Кроме того, Рыбакина стала третьей теннисисткой с 2009 года, которой удалось в нескольких сезонах дойти до полуфиналов и в Индиан-Уэллс, и в Майами. Ранее этого добивались только Мария Шарапова и Виктория Азаренко.

Узнать больше по теме
Биография Марии Шараповой: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис дал мировому спорту много громких имен. Звезды из нашей страны регулярно находились на слуху у любителей ракеток и затяжных розыгрышей. В женской сетке соревнований наши спортсменки поражали не только талантами, но и красотой. Особняком среди наших девушке, конечно же, будет стоять Мария Шарапова.
Читать дальше