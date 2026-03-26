Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рыбакина — о реванше с Соболенко: «Дело необязательно в мести»

Казахстанская теннисистка, вторая ракетка мира Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от предстоящего полуфинала с лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко на «тысячнике» в Майами.

Источник: Getty Images

Спортсменки уже играли друг против друга в марте в рамках финала WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Та встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 7:6 в пользу белоруски.

«Дело необязательно в мести. Конечно, я предпочитаю играть против топ-игроков. Хотя, несомненно, с Ариной я бы предпочла встретиться в финале. Но для меня дело не столько в мести… У меня было много возможностей, и в третьем сете в Индиан-Уэллсе это была своего рода рулетка. Я просто знаю, что мы подталкиваем друг друга вперед, и из таких матчей можно извлечь уроки. Независимо от результата, я хочу закончить матч довольной тем, что произошло на корте, тем, что сработало, возможно, какими-то небольшими улучшениями в своей игре», — сказала Рыбакина Tennis Channel.

