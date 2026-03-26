Рыбакина — о реванше с Соболенко: «Дело необязательно в мести»

«Дело необязательно в мести. Конечно, я предпочитаю играть против топ-игроков. Хотя, несомненно, с Ариной я бы предпочла встретиться в финале. Но для меня дело не столько в мести… У меня было много возможностей, и в третьем сете в Индиан-Уэллсе это была своего рода рулетка. Я просто знаю, что мы подталкиваем друг друга вперед, и из таких матчей можно извлечь уроки. Независимо от результата, я хочу закончить матч довольной тем, что произошло на корте, тем, что сработало, возможно, какими-то небольшими улучшениями в своей игре», — сказала Рыбакина Tennis Channel.