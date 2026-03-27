Зверев — седьмой игрок, 25 раз выходивший в полуфинал «Мастерсов»

Александр Зверев разгромил Франсиско Серундоло в четвертьфинале «Мастерса» в Майами — 6:1, 6:2. Немец вышел вперед в личном противостоянии — 4:3.

Источник: Спортс‘’

Зверев стал седьмым игроком в истории, вышедшим в полуфинал «Мастерса» минимум 25 раз. До него это сделали:

● Пит Сампрас — 31;

● Андре Агасси — 32;

● Энди Маррей — 33;

● Роджер Федерер — 66;

● Рафаэль Надаль — 76;

За место в финале Зверев уже на третьем «Мастерсе» подряд поборется с Янником Синнером.

