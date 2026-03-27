Зверев — седьмой игрок, 25 раз выходивший в полуфинал «Мастерсов»

Зверев стал седьмым игроком в истории, вышедшим в полуфинал «Мастерса» минимум 25 раз. До него это сделали:
● Пит Сампрас — 31;
● Андре Агасси — 32;
● Энди Маррей — 33;
● Роджер Федерер — 66;
● Рафаэль Надаль — 76;
● Новак Джокович — 80.
За место в финале Зверев уже на третьем «Мастерсе» подряд поборется с Янником Синнером.
Биография Александра Зверева: карьера и личная жизнь теннисиста
Александр Зверев — нечужой спортсмен для России. Теннисист мог зарабатывать трофеи и рейтинговые очки под флагом нашей страны, но выбрал не менее родную для себя Германию. Спортсмен удерживается в элите уже практически 10 лет и сейчас регулярно составляет конкуренцию Синнеру с Алькарасом. Биография русского немца — в нашем материале.