Синякова и Таунсенд выиграли «Солнечный дубль» — две недели назад они стали чемпионками парного тысячника в Индиан-Уэллс. Это первый «Солнечный дубль» в женской паре с 2019 года, когда чемпионками стали Элизе Мертенс и Арина Соболенко.
Для чешки и американки это пятый совместный титул. Теперь у Синяковой 35 парных трофеев, у Таунсенд — 14.
За победу они заработали 468 200 долларов.
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.