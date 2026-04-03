Шнайдер проиграла пятой ракетке мира в четвертьфинале турнира в Чарльстоне

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Российская теннисистка Диана Шнайдер уступила американке Джессике Пегуле в четвертьфинале турнира категории WTA 500 в американском Чарльстоне, призовой фонд которого составляет 2,3 миллиона долларов.
Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:2 в пользу Пегулы, которая является пятой ракеткой мира и посеяна на турнире под первым номером. У идущей 19-й в мировом рейтинге Шнайдер был седьмой номер посева. Теннисистки провели на корте 2 часа 10 минут.
В полуфинале Пегула встретится с победительницей матча между американкой Ивой Йович (4-й номер посева) и россиянкой Анной Калинской (8).
Биография Дианы Шнайдер: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис сегодня, к радости болельщиков, представлен громкими именами не только в мужской части соревнований. Вот уже несколько лет среди девушек с лучшей стороны себя показывают Мирра Андреева и Диана Шнайдер. И если о первой говорят слишком часто как о преемнице Марии Шараповой, то вторую, иногда, незаслуженно забывают. Мы исправим этот недочет и приоткроем завесу тайны над биографией одаренной спортсменки.