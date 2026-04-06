Александр Бублик узнал свою позицию в мировом рейтинге перед стартом на «Мастерсе» в Монте-Карло

Сильнейший теннисист Казахстана Александр Бублик остался 11-й ракеткой мира. Его следующим стартом будет грунтовый «Мастерс» в Монте-Карло. Спортсмен получил восьмой номер посева, благодаря чему автоматически вышел во второй круг. Первый соперник Бублика — француз Гаэль Монфис.
Еще один казахстанец Александр Шевченко потерял одну позицию и опустился на 77-е место в рейтинге. Он также выступит в Монте-Карло. В основную сетку спортсмен пробился через квалификацию, а в первом круге ему предстоит матч с хорватом Марином Чиличем.
Лидером мирового рейтинга в одиночном разряде остался испанец Карлос Алькарас. Следом идут итальянец Янник Синнер и немец Александр Зверев.
В парном разряде на первое место вышел британец Нил Скупски, который отыграл две позиции и опередил аргентинца Орасио Себальоса и испанца Марселя Гранольерса.