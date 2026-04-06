Александр Бублик узнал свою позицию в мировом рейтинге перед стартом на «Мастерсе» в Монте-Карло

Еще один казахстанец Александр Шевченко потерял одну позицию и опустился на 77-е место в рейтинге. Он также выступит в Монте-Карло. В основную сетку спортсмен пробился через квалификацию, а в первом круге ему предстоит матч с хорватом Марином Чиличем.