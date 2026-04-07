Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Бублик с победы стартовал на первом грунтовом «Мастерсе» сезона

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик успешно стартовал на грунтовом турнире ATP 1000 в Монте-Карло, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Getty Images

Спортсмен, занимающий 11-е место в мировом рейтинге, получил восьмой номер посева и автоматически вышел во второй круг. Его соперником по этой стадии был француз Гаэль Монфис, который пробился в основную сетку благодаря wild card, то есть специальному приглашению от организаторов.

Матч продлился минимальные два сета и завершился со счетом 6:4, 6:4 в пользу Бублика. Теннисисты провели на корте 1 час 16 минут.

За время встречи казахстанец выполнил четыре эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал три из семи брейк-пойнтов.

В третьем круге Бублик сыграет с победителем матча между чехом Иржи Легечкой, получивший 11-й номер посева, и чилийцем Алехандро Табило.