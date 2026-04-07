Александр Бублик с победы стартовал на первом грунтовом «Мастерсе» сезона

Спортсмен, занимающий 11-е место в мировом рейтинге, получил восьмой номер посева и автоматически вышел во второй круг. Его соперником по этой стадии был француз Гаэль Монфис, который пробился в основную сетку благодаря wild card, то есть специальному приглашению от организаторов.
Матч продлился минимальные два сета и завершился со счетом 6:4, 6:4 в пользу Бублика. Теннисисты провели на корте 1 час 16 минут.
За время встречи казахстанец выполнил четыре эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал три из семи брейк-пойнтов.
В третьем круге Бублик сыграет с победителем матча между чехом Иржи Легечкой, получивший 11-й номер посева, и чилийцем Алехандро Табило.