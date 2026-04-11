Карлос Алькарас: «Уровень Синнера на грунте очень высокий. Ему можно проиграть на любом покрытии»

Карлос Алькарас поделился ожиданиями от финала «Мастерса» в Монте-Карло против Янника Синнера. Они разыграют не только титул, но и первую строчку рейтинга ATP.

Источник: Спортс‘’

— Первый большой финал сезона, матч с Синнером, которого все ждали. Какой будет тактический план?

— Я не буду это здесь рассказывать (улыбается). Завтра все увидите. Я смотрел его матчи по ходу турнира, знаю, в чем он прибавил и что делает хорошо. Если не ошибаюсь, это будет наша 17-я встреча, так что мы отлично друг друга знаем. Конечно, я поговорю с Саму [Лопесом, тренером], мы подготовимся, но никаких спойлеров — все увидите завтра.

— В последний раз вы играли в Турине в зале, и тогда Синнер считался фаворитом. На грунте ты чувствуешь себя более уверенно? Есть ли от этого дополнительная ответственность?

— Наверное, да. Он сам говорил, что грунт — не его любимое покрытие, и его стиль лучше раскрывается в других условиях. Но это не значит, что он плохо играет на грунте — наоборот, его уровень здесь очень высокий.

Я, наверное, чувствую себя чуть более естественно и комфортно на грунте из-за своего стиля. Но ему можно проиграть на любом покрытии, поэтому мне нужно показывать свой лучший теннис. В наших матчах нет фаворита — все решает, кто лучше сыграет в конкретный день.

— Вы с Синнером выиграли 23 из последних 24 турниров, в которых оба принимали участие. Удивляет ли тебя такой уровень доминирования?

— Мы об этом особо не говорим, иногда только шутим. Я просто стараюсь делать максимум в каждом матче — думаю, Янник делает то же самое. Приятно видеть, что мы стабильно выступаем на высоком уровне.

Когда мы играем друг с другом, оба поднимаем уровень до максимума, и людям это нравится. Но мы не супергерои, мы тоже проигрываем. Это будет наша первая встреча в 2026 году, а значит, раньше мы кому-то уступали.

При этом другие игроки тоже подтягиваются, так что посмотрим, как все сложится дальше. Но главное — мы учимся на поражениях и возвращаемся сильнее, — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.
Читать дальше