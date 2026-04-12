«Меня трясет, ребята». Потапова высказалась после поражения от Андреевой в финале в Линце

Сегодня, 12 апреля, Потапова играла Андреевой в трех сетах — 6:1, 4:6, 3:6.
«Я немного потеряла дар речи, но я попробую сказать. Прежде всего, хочу сказать: “Хорошая работа, Мирра”. Ты невероятный игрок. Ты так молода. У тебя так много лет впереди. Желаю тебе воплотить твои мечты, потому что ты этого заслуживаешь. Поздравляю.
Я хочу сказать «спасибо» моей команде. У нас было несколько трудных месяцев до этого. Я знаю, как усердно мы работали, чтобы стоять здесь, держать этот невероятный трофей. Меня трясет, ребята, мне так жаль. Я хочу сказать спасибо. Вы помогли мне быть лучшей версией себя", — заявила Потапова в интервью на корте.