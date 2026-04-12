Синнер повторил уникальное достижение Джоковича на «Мастерсах»

24-летний итальянец выиграл третий подряд «Мастерс» в 2026 году. Как отмечает Opta, Синнер стал вторым теннисистом в истории, который смог в одном сезоне выиграть «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе, Майами и Монте-Карло. Ранее в 2015 году это удалось сербу Новаку Джоковичу.