Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синнер повторил уникальное достижение Джоковича на «Мастерсах»

Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер сегодня, 12 апреля, стал победителем турнира в Монте-Карло категории «Мастерс».

Источник: Getty Images

В финале соревнования 4-кратный чемпион турниров серии Большого шлема обыграл первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса — 7:6 (7:5), 6:3.

24-летний итальянец выиграл третий подряд «Мастерс» в 2026 году. Как отмечает Opta, Синнер стал вторым теннисистом в истории, который смог в одном сезоне выиграть «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе, Майами и Монте-Карло. Ранее в 2015 году это удалось сербу Новаку Джоковичу.

Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше