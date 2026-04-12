Синнер повторил уникальное достижение Джоковича на «Мастерсах»

В финале соревнования 4-кратный чемпион турниров серии Большого шлема обыграл первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса — 7:6 (7:5), 6:3.
24-летний итальянец выиграл третий подряд «Мастерс» в 2026 году. Как отмечает Opta, Синнер стал вторым теннисистом в истории, который смог в одном сезоне выиграть «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе, Майами и Монте-Карло. Ранее в 2015 году это удалось сербу Новаку Джоковичу.
Узнать больше по теме
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема».