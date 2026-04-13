Елена Рыбакина узнала позицию в обновленном мировом рейтинге

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина сохранила за собой вторую строчку в мировом рейтинге. В ее активе на данный момент 8 108 очков.
Лидером мирового рейтинга продолжает оставаться белоруска Арина Соболенко (11 025 очков). Топ-3 замыкает американка Коко Гауфф (7 278 очков).
Другая казахстанская теннисистка Юлия Путинцева потеряла три строчки и теперь находится на 77-й позиции (893 балла). Напомним, в минувший уикенд спортсменка помогла национальной сборной выйти в финальную часть командного чемпионата мира Кубка Билли Джин Кинг.
Лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина сохранила за собой седьмую строчку дабл-рейтинга. Первой ракеткой планеты в этом рейтинге остается бельгийка Элизе Мертенс.