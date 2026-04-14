Рублев с победы стартовал на теннисном турнире в Барселоне

МАДРИД, 14 апреля. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев обыграл аргентинца Мариано Навоне в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в испанской Барселоне.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5 в пользу Рублева, посеянного на турнире под 5-м номером. Во втором круге россиянин сыграет против итальянца Лоренцо Сонего (без номера посева).
Рублеву 28 лет, он занимает 15-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 17 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.
Навоне 25 лет, он располагается на 44-й позиции в мировом рейтинге. В его активе один титул ATP в одиночном разряде. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Roland Garros в 2025 году.
Турнир в Барселоне относится к категории ATP 500 и проводится на грунтовом покрытии. Он завершится 19 апреля. Его призовой фонд составляет более €2,9 млн. Действующим победителем турнира является датчанин Хольгер Руне. Из россиян на нем побеждал только Марат Сафин (2000).