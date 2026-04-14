Соболенко о праздновании обливанием шампанского: «Пьянеешь только от того, что это нюхаешь — и пахнет так, будто не мылась дней 10»

— Есть видео, где тебя обливают шампанским после победы на US Open. Как это ощущается?
— Ужасно. Ты так плохо пахнешь. Пьянеешь только от того, что это нюхаешь. Но когда думаешь о том, почему это случилось, то становится приятно (смеется).
— Хорошо и плохо одновременно, получается.
— Да.
— Это стойкий запах?
— Очень стойкий. И пахнет так плохо! Будто я не мылась дней 10. Так что это было сложно. И я еще пошла в таком виде на пресс-конференцию — мне было очень жаль людей, которые находились в этой комнате (улыбается), — рассказала первая ракетка мира в интервью Esquire.
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.Читать дальше