Соболенко о праздновании обливанием шампанского: «Пьянеешь только от того, что это нюхаешь — и пахнет так, будто не мылась дней 10»

Арина Соболенко описала то, как ощущала себя после празднования с обливанием шампанским.

Все о звездах российского тенниса

— Есть видео, где тебя обливают шампанским после победы на US Open. Как это ощущается?

— Ужасно. Ты так плохо пахнешь. Пьянеешь только от того, что это нюхаешь. Но когда думаешь о том, почему это случилось, то становится приятно (смеется).

— Хорошо и плохо одновременно, получается.

— Да.

— Это стойкий запах?

— Очень стойкий. И пахнет так плохо! Будто я не мылась дней 10. Так что это было сложно. И я еще пошла в таком виде на пресс-конференцию — мне было очень жаль людей, которые находились в этой комнате (улыбается), — рассказала первая ракетка мира в интервью Esquire.

