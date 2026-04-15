Шнайдер вышла на Рыбакину в ⅛ финала турнира в Штутгарте

В первом круге 19-я ракетка мира в двух сетах обыграла немку Тамару Корпач, занимающую 102-е место в рейтинге WTA.
Встреча, которая продлилась 1 час 31 минуту, завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу россиянки.
Соперницей Шнайдер во втором круге станет первая сеяная, представительница Казахстана Елена Рыбакина.
Российский теннис сегодня, к радости болельщиков, представлен громкими именами не только в мужской части соревнований. Вот уже несколько лет среди девушек с лучшей стороны себя показывают Мирра Андреева и Диана Шнайдер. И если о первой говорят слишком часто как о преемнице Марии Шараповой, то вторую, иногда, незаслуженно забывают. Мы исправим этот недочет и приоткроем завесу тайны над биографией одаренной спортсменки.Читать дальше