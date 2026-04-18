Рыбакина — о победе над Андреевой: «Я действовала активнее и играла агрессивнее»

— Я очень довольна тем, как сегодня сыграла. Первый сет был довольно равным. У меня были возможности выиграть легче, я ими не воспользовалась, но в целом, как мне кажется, я играла намного лучше. Во втором сете я захватила лидерство и почувствовала себя еще увереннее. Я действовала активнее и играла агрессивнее.
— Ваш последний матч против Мирры (Андреевой) в Индиан-Уэллс в прошлом году был совсем другим. Что изменилось с того момента? Не только же дело в грунте?
— Мы говорим о двух разных периодах для меня. В прошлом году начало года было совсем другим: другая команда, другой тренер. Не скажу, что мы плохо подготовились, но по приезде в Австралию я сразу получила травму спины. Было много нового, к чему я пыталась адаптироваться, не хватало стабильности. Сейчас, после побед в конце прошлого сезона, я нашла свой ритм и уверенность. Я рада, что прибавляю от матча к матчу, — сказала Рыбакина во время пресс-конференции.