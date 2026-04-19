Сегодня день рождения Марии Шараповой

У Шараповой пять титулов «Большого шлема», она обладательница карьерного Большого шлема — в истории женского тенниса только семь таких теннисисток.
Россиянка — чемпионка 36 турниров в одиночке и трех в паре. В 2008-м она стала победительницей Кубка Федерации в составе сборной России, а в 2012-м выиграла серебро на Олимпиаде в Лондоне.
Шарапова также была первой ракеткой мира. Она находилась на вершине рейтинга 21 неделю.
Россиянка завершила карьеру после Australian Open-2020.
В августе прошлого года Шарапову ввели в Международный зал теннисной славы в Ньюпорте.
