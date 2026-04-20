Александр Бублик узнал позицию в обновленном мировом рейтинге ATP

Лучший казахстанский теннисист Александр Бублик остался 11-й ракеткой планеты. В активе лидера национальной сборной страны 3445 очков.
Вторая ракетка Казахстана Александр Шевченко потерял сразу семь позиций и упал 82-е место в одиночном разряде.
Лидером мирового рейтинга продолжает оставаться итальянец Янник Синнер. Следом за ним располагается испанский теннисист Карлос Алькарас. Топ-3 замыкает немец Александр Зверев.
Первой ракеткой мира в мужском парном разряде в обновленном рейтинге стал аргентинец Орасио Себальос.
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.