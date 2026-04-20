МиДи воссоединяются, а Медведев может вылететь из десятки. Чего ждать от супертурнира в Мадриде?

В Мадриде на этой неделе стартует сначала женский тысячник, а следом мужской «мастерс». Это один из самых молодых турниров серии, появившийся в 2002 году только для мужчин и проходивший тогда осенью на харде в зале, а в 2009-м ставший совместным соревнованием и сменивший покрытие на грунтовое. Стадион тоже стал другим, при этом назвать Мадрид полностью проходящим на открытом воздухе нельзя. Три главных корта расположены под сводами большой арены, а части крыши над каждым из них просто раздвигаются во время матчей, если нет дождя. Конечно, это не дает полного эффекта игры на грунте в зале, но все же ускоряет полет мяча — равно как и высота в 660 метров над уровнем моря. Для сравнения — Рим и Париж, принимающие другие крупнейшие турниры на грунте, находятся менее чем в 50 метрах над уровнем моря.
Нестандартные условия Мадрида и российские победы
Конечно, такие условия благоволят атакующим игрокам, в чем можно легко убедиться, открыв список чемпионок и чемпионов. В 20-х здесь трижды побеждала Арина Соболенко (каждый нечетный год), для которой местные титулы остаются единственными на грунте — правда, в прошлом сезоне она и до финала «Ролан Гаррос» добралась. Трижды выиграла здесь и Петра Квитова, два раза побеждала Серена Уильямс — а вот четырехкратная чемпионка «РГ» Ига Свентек отличилась лишь однажды.
Кроме того, это был худший из крупных грунтовых турниров Рафаэля Надаля. Несмотря на домашние стены, испанец победил здесь всего пять раз, причем первый был еще в 2005-м, на харде в зале. Нет, он все равно рекордсмен турнира по количеству титулов, но на других грунтовых соревнованиях (Монте-Карло, Барселона, Рим, «Ролан Гаррос») Рафа выигрывал по 10+ трофеев!
А Роджер Федерер собрал полную мадридскую коллекцию, по разу победив на харде, обычном и синем грунте — последний в качестве эксперимента уложили лишь однажды, в 2012-м. Как раз Надаль, равно как и Новак Джокович, тогда пообещал бойкотировать турнир, если он не вернется к обычному грунту, поскольку синий получился слишком скользким и быстрым. Больше подобных вольностей с покрытием корта не было.
Из российских игроков в Мадриде побеждали Марат Сафин (на харде), Андрей Рублев, Динара Сафина и Мария Шарапова — все по одному разу. Правда, Рублев еще и в паре с Кареном Хачановым здесь выиграл. Кстати, действующей чемпионкой парного турнира является Анна Калинская, прошлой весной завоевавшая титул вместе с Сораной Кырстей.
У Медведева на кону место в топ-10
В одиночном разряде год назад лучше всех среди россиян выступили Даниил Медведев и Мирра Андреева. Для Даниила Мадрид стал самым успешным грунтовым турниром прошлого сезона — он добрался до четвертьфинала, заработав 200 очков. Проиграл Медведев Касперу Рууду, в итоге ставшему здесь чемпионом. На других грунтовых соревнованиях у россиянина было набрано по 100 очков за ⅛ финала Монте-Карло и Рима, а также 10 рейтинговых баллов за первый круг «Ролан Гаррос».
Если Даниил следом за Монте-Карло провалит и Мадрид, то рискует вылететь из топ-10. Правда, в лайв-рейтинге после вычета прошлогодних очков он даже поднимается на девятую строчку, поскольку Лоренцо Музетти защищает здесь полуфинал, но там все очень близко — и итальянец, и идущий десятым Александр Бублик. А Рублев и Хачанов защищают всего по 50 очков за третий круг.
Мирра возвращается в Мадрид вместе с Дианой
Мирра год назад также одержала в столице Испании три победы, а в четвертьфинале уступила Коко Гауфф. Следом ей же Андреева проиграла в четвертьфинале Рима. Гауфф сейчас ведет 4−0 по личным встречам, являясь эдаким криптонитом 18-летней россиянки. Кстати, именно в Мадриде Мирра традиционно отмечает день рождения (29 апреля). А в 2023 году, получив от организаторов wild card, именно здесь она одержала свои первые победы в WTA, с ходу добравшись аж до 4-го круга! Так что турнир этот для Андреевой во многом особенный.
Защитить ей предстоит 215 очков (женская и мужская рейтинговые системы чуть-чуть различаются по количеству баллов за средние стадии турниров), как, соответственно, и в Риме двумя неделями позже. Виртуальный вычет этих очков не выбивает Мирру из топ-8 рейтинга, поскольку Элина Свитолина теряет еще больше — 390 за полуфинал. В лайв-рейтинге Андреева оказывается выше Свитолиной, но ниже Ясмин Паолини, которая тут почти ничего не защищает. Мирру ждет упорная борьба с Элиной Свитолиной и Викторией Мбоко за место в топ-8 по итогам Мадрида, хотя есть шанс обогнать и Паолини. А вот в десятке лучших россиянка наверняка останется. Идущая 11-й Каролина Мухова в Мадриде не сыграет, хотя только что дошла до финала Штутгарта, а остальные преследовательницы слишком сильно отстают.
Андреева выступит в столице Испании не только в одиночном, но и в парном разряде. При этом если Индиан-Уэллс и Майами она играла вместе с Мбоко, то здесь произойдет воссоединение со Шнайдер. Дуэта МиДи мы не видели с Итогового чемпионата WTA в конце прошлого сезона, где россиянки проиграли все три матча. Пока речь идет только о Мадриде и Риме, про дальнейшие планы Андреева ничего не говорила.
Диана же в недавнем интервью, опубликованном в аккаунте Christian’s Court, подтвердила, что Мирра в этом году решила сделать одиночку приоритетом и не играть пару как минимум на «Шлемах». Про нынешнее объединение Шнайдер высказалась так: «Мы сыграем в паре в Мадриде и Риме. Я сама ее спросила, потому что мне нравится с ней играть. Я просто сказала: “Если захочешь сыграть в паре на некоторых турнирах, просто дай мне знать — я всегда готова”. Мы решили выступить вместе в Мадриде и Риме. Не могу дождаться!» Отметим, что в прошлом году МиДи вылетели здесь во втором круге, а вот в Риме стали полуфиналистками — как и на «Ролан Гаррос». В одиночке же Диана дошла в Испании до ⅛ финала, проиграв Иге Свентек и заработав 120 очков.
Артем Тайманов