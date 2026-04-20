МиДи воссоединяются, а Медведев может вылететь из десятки. Чего ждать от супертурнира в Мадриде?

В Мадриде на этой неделе стартует сначала женский тысячник, а следом мужской «мастерс». Это один из самых молодых турниров серии, появившийся в 2002 году только для мужчин и проходивший тогда осенью на харде в зале, а в 2009-м ставший совместным соревнованием и сменивший покрытие на грунтовое. Стадион тоже стал другим, при этом назвать Мадрид полностью проходящим на открытом воздухе нельзя. Три главных корта расположены под сводами большой арены, а части крыши над каждым из них просто раздвигаются во время матчей, если нет дождя. Конечно, это не дает полного эффекта игры на грунте в зале, но все же ускоряет полет мяча — равно как и высота в 660 метров над уровнем моря. Для сравнения — Рим и Париж, принимающие другие крупнейшие турниры на грунте, находятся менее чем в 50 метрах над уровнем моря.