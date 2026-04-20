Соболенко признана лучшей спортсменкой года по версии Laureus

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стал обладательницей престижной премии Laureus в номинации «Лучшая спортсменка года».

Источник: Getty Images

Также на награду были номинированы Айтана Бонмати (футбол, Испания), Мелисса Джефферсон-Вуден (легкая атлетика, США), Фейт Кипьегон (легкая атлетика, Кения), Кэти Ледеки (плавание, США) и Сидни Маклафлин‑Леврон (легкая атлетика, США).

27-летняя Соболенко — первая ракетка мира, в прошлом году выиграла свой четвертый титул Большого шлема в карьере.

В номинации «Лучший спортсмен года» победил испанский теннисист Карлос Алькарас.

