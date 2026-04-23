Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шарапова о противостоянии с Сереной Уильямс: «Не назвала бы это соперничеством. Она много раз надирала мне задницу»

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова рассказала, поему не стоит называть соперничеством ее противостояние с самой титулованной теннисисткой турниров Большого шлема Сереной Уильямс, а также рассказала, почему позвала именно американку, чтобы она ввела ее в Международный зал теннисной славы. Церемония включения россиянки в Зал славы прошла в августе прошлого года. На сцене ее объявляла американка, которую Мария попросила лично.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Getty Images

«Я бы не назвала это соперничеством. Она много раз надирала мне задницу», — сказала Шарапова в интервью Гейл Кинг на саммите Time100 в Нью-Йорке.

Несмотря на их давнюю конкуренцию, Мария призналась, что Уильямс «была первым человеком, который пришел мне на ум», чтобы ввести ее в Международный зал теннисной славы.

«У меня были как самые сложные моменты, так и самые большие победы на корте вместе с ней. В конце концов мы испытываем друг к другу глубокое уважение. Я не хотела видеть на сцене никого, кроме нее, и мне пришлось позвонить. После завершения карьеры мы очень сблизились».

После того, как Шарапова отправила Уильямс сообщение, та позвонила ей, и они поговорили по телефону больше часа о своих карьерах и личной жизни, включая детей. «А затем в конце я спросила: “Кстати, не включишь ли ты меня в Зал теннисной славы?” — вспомнила Шарапова. По словам россиянки, никто не знал о приглашении Уильямс: “Даже мой отец, который сидел прямо рядом со мной, когда она вышла на сцену. Я хотела, чтобы это стало большим сюрпризом для всех. И я чувствовала это в зале. Было очень трогательно, что она согласилась присутствовать. Думаю, она также понимала, насколько это было бы впечатляюще. Так что да, это был действительно особенный момент”.

Шарапова и Уильямс провели между собой 22 встречи, из которых россиянка выиграла только две, причем обе в 2004 году — сначала в финале Уимблдона, а затем в финале Итогового турнира WTA.

Узнать больше по теме
Биография Марии Шараповой: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис дал мировому спорту много громких имен. Звезды из нашей страны регулярно находились на слуху у любителей ракеток и затяжных розыгрышей. В женской сетке соревнований наши спортсменки поражали не только талантами, но и красотой. Особняком среди наших девушке, конечно же, будет стоять Мария Шарапова.
Читать дальше