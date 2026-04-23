«Зачем быть хуже остальных, если в жизни есть много других занятий?» Шарапова — о том, что перестала играть в теннис

Мария Шарапова рассказала, почему почти перестала играть в теннис после завершения карьеры.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс''

— Ты сейчас играешь в теннис?

— Нет (смеется).

— Когда играла последний раз?

— Несколько месяцев назад.

— Для тебя это болезненно?

— Нет, я люблю теннис и продолжаю его смотреть. Хотела бы уделять ему больше времени. Но в жизни всегда возникает такое ощущение: раньше ты была в чем-то очень-очень сильна, а теперь такой возможности нет. Из-за тела или отсутствия драйва ты просто больше не чувствуешь, что хороша в этом деле. Так зачем быть хуже остальных, если в жизни есть много других занятий? Да, у меня осталось много отличных воспоминаний от этих замечательных тренировок.

— Но твое тело изменилось…

— Да, именно. Скорость уже другая, реакция не такая, как прежде, — сказала Шарапова в своем подкасте Pretty Tough.

Шарапова и в детстве была дерзкой.

Узнать больше по теме
Биография Марии Шараповой: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис дал мировому спорту много громких имен. Звезды из нашей страны регулярно находились на слуху у любителей ракеток и затяжных розыгрышей. В женской сетке соревнований наши спортсменки поражали не только талантами, но и красотой. Особняком среди наших девушке, конечно же, будет стоять Мария Шарапова.
Читать дальше