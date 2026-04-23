«Зачем быть хуже остальных, если в жизни есть много других занятий?» Шарапова — о том, что перестала играть в теннис

— Ты сейчас играешь в теннис?
— Нет (смеется).
— Когда играла последний раз?
— Несколько месяцев назад.
— Для тебя это болезненно?
— Нет, я люблю теннис и продолжаю его смотреть. Хотела бы уделять ему больше времени. Но в жизни всегда возникает такое ощущение: раньше ты была в чем-то очень-очень сильна, а теперь такой возможности нет. Из-за тела или отсутствия драйва ты просто больше не чувствуешь, что хороша в этом деле. Так зачем быть хуже остальных, если в жизни есть много других занятий? Да, у меня осталось много отличных воспоминаний от этих замечательных тренировок.
— Но твое тело изменилось…
— Да, именно. Скорость уже другая, реакция не такая, как прежде, — сказала Шарапова в своем подкасте Pretty Tough.
Шарапова и в детстве была дерзкой.