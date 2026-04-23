Гаэль Монфис: «Сделаю все возможное, чтобы подойти к “Ролан Гаррос” в лучшей форме»

«Сегодня был не лучший день для Монфисов? (его жена Элина Свитолина проиграла Анне Бондар — Спортс»"). Матч получился сложным, и, конечно, мне хотелось выступить лучше в свое последнее выступление в Мадриде. Это был мой 15-й турнир здесь — огромное спасибо организаторам Mutua Madrid Open за все эти годы и за возможность вернуться ??.
Теперь я сделаю все возможное, чтобы подойти к «Ролан Гаррос» в лучшей форме. Остался 31 день — не могу дождаться, чтобы разделить с вами этот особенный момент.
Я уже видел ваши сообщения — спасибо, что вы со мной даже в такие непростые дни, как сегодня. Это действительно много значит. Не сдаемся ??", — написал Монфис.
39-летний Монфис проводит последний сезон в карьере. Сейчас он занимает 200-ю строчку в рейтинге ATP.