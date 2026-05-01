Синнер выиграл 8 последних матчей против Зверева. Он ведет 9:4 в личке перед финалом в Мадриде

Это будет их 14-я встреча. Синнер ведет 9:4, на грунте — 2:1, на «Мастерсах» — 5:1.
Итальянец не проигрывает Звереву с US Open-2023 — восемь матчей подряд.
В апреле они играли в полуфинале ATP 1000 в Монте-Карло. Матч закончился победой Синнера со счетом 6:1, 6:4.
