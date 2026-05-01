Зверев о том, что Синнер может выиграть пятый «Мастерс» подряд: «Возможно, мне удастся немного усложнить ему задачу»

— Он идет за пятым «Мастерсом» подряд. Думаешь, из-за этого он будет испытывать больше давления?
— Не знаю. Я так не думаю. Если ты первая ракетка мира, давление испытываешь каждую неделю. Думаю, он к этому привык. Он довольно спокойный парень.
Мне кажется, он просто получает удовольствие от тенниса. Сейчас теннис дается ему очень легко, учитывая, как он играет. Возможно, в воскресенье мне удастся немного усложнить ему задачу.
— Ты обыгрывал его четыре раза.
— Да, но в последних восьми матчах я особо не выигрывал. Он лучший игрок мира, это точно. Я просто постараюсь навязать ему тяжелую борьбу, — сказал Зверев в интервью на корте.
Когда Синнер и Алькарас пройдут теннис — соберут все главные трофеи?