Зверев о том, что Синнер может выиграть пятый «Мастерс» подряд: «Возможно, мне удастся немного усложнить ему задачу»

Третья ракетка мира Александр Зверев поделился ожиданиями от матча с Янником Синнером в финале «Мастерса» в Мадриде.

Источник: Спортс''

— Он идет за пятым «Мастерсом» подряд. Думаешь, из-за этого он будет испытывать больше давления?

— Не знаю. Я так не думаю. Если ты первая ракетка мира, давление испытываешь каждую неделю. Думаю, он к этому привык. Он довольно спокойный парень.

Мне кажется, он просто получает удовольствие от тенниса. Сейчас теннис дается ему очень легко, учитывая, как он играет. Возможно, в воскресенье мне удастся немного усложнить ему задачу.

— Ты обыгрывал его четыре раза.

— Да, но в последних восьми матчах я особо не выигрывал. Он лучший игрок мира, это точно. Я просто постараюсь навязать ему тяжелую борьбу, — сказал Зверев в интервью на корте.

