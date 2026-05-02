Мирра Андреева проиграла украинке в финале «тысячника» в Мадриде

В воскресенье Андреева и Диана Шнайдер еще сыграют в Мадриде финал в парном разряде. Мирра стала третьей теннисисткой, вышедшей в один год в финал турнира в Мадриде и в одиночке, и в паре. Винус Уильямс в 2010 и Виктория Азаренко в 2011 тогда победили в парном разряде, но проиграли решающий матч в одиночке.