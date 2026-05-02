Мирра Андреева проиграла украинке в финале «тысячника» в Мадриде

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла стать победительницей турнира категории WTA 1000 в Мадриде.
В финале 19-летняя Андреева, девятая сеяная, уступила украинке Марте Костюк, 23-й ракетке мира, со счетом 3:6, 5:7.
Во втором сете при счете 5:4 Андреева не реализовала два сетбола.
С Костюк они ранее играли один раз, в начале года украинка победила россиянку в ¼ финала в Брисбене.
Андреева занимает восьмое место в мировом рейтинге (лучшая из россиянок), на ее счету пять титулов WTA в одиночном разряде. Для нее это был седьмой финал в карьере.
23-летняя Костюк выиграла третий в карьере титул WTA и первый на «тысячнике».
В воскресенье Андреева и Диана Шнайдер еще сыграют в Мадриде финал в парном разряде. Мирра стала третьей теннисисткой, вышедшей в один год в финал турнира в Мадриде и в одиночке, и в паре. Винус Уильямс в 2010 и Виктория Азаренко в 2011 тогда победили в парном разряде, но проиграли решающий матч в одиночке.
Победительница турнира в Мадриде получит более €1 млн призовых и 1000 рейтинговых очков. Финалистке достанутся €535,5 тыс. и 650 очков.