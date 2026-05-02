Мирра Андреева проиграла украинке в финале «тысячника» в Мадриде

Российская теннисистка уступила Марте Костюк в двух сетах.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Getty Images

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла стать победительницей турнира категории WTA 1000 в Мадриде.

В финале 19-летняя Андреева, девятая сеяная, уступила украинке Марте Костюк, 23-й ракетке мира, со счетом 3:6, 5:7.

Во втором сете при счете 5:4 Андреева не реализовала два сетбола.

С Костюк они ранее играли один раз, в начале года украинка победила россиянку в ¼ финала в Брисбене.

Андреева занимает восьмое место в мировом рейтинге (лучшая из россиянок), на ее счету пять титулов WTA в одиночном разряде. Для нее это был седьмой финал в карьере.

23-летняя Костюк выиграла третий в карьере титул WTA и первый на «тысячнике».

В воскресенье Андреева и Диана Шнайдер еще сыграют в Мадриде финал в парном разряде. Мирра стала третьей теннисисткой, вышедшей в один год в финал турнира в Мадриде и в одиночке, и в паре. Винус Уильямс в 2010 и Виктория Азаренко в 2011 тогда победили в парном разряде, но проиграли решающий матч в одиночке.

Победительница турнира в Мадриде получит более €1 млн призовых и 1000 рейтинговых очков. Финалистке достанутся €535,5 тыс. и 650 очков.

Узнать больше по теме
Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше