Андреева расплакалась после поражения от украинки в финале в Мадриде

Российская теннисистка не смогла сдержать слез на церемонии награждения после финального матча «тысячника» в столице Испании.

Источник: Getty Images

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла сдержать слез после поражения в финальном матче турнира категории WTA 1000 в Мадриде.

19-летняя россиянка уступила украинке Марте Костюк со счетом 3:6, 5:7.

На церемонии награждения Андреева сначала поздравила украинку, а когда начала благодарить свою команду, то не сдержала эмоций. «Спасибо моей команде за то, что всегда были рядом. Простите. Я обещала себе не плакать. Я просто не буду на вас смотреть, потому что так проще», — сказала Андреева со слезами на глазах.

«Спасибо моей команде за то, что всегда были рядом и поддерживали меня в любое время, и когда было легко, и когда было трудно. Я знаю, что иногда работать со мной может быть непросто. Но я очень ценю вашу поддержку и все, что вы для меня делаете», — добавила теннисистка.

Победительница турнира в Мадриде получит более €1 млн призовых и 1000 рейтинговых очков. Финалистке достанутся €535,5 тыс. и 650 очков.

Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше