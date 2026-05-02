Андреева сравнила каждый свой проигрыш с концом света

Источник: Reuters

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева после проигрыша в финальном матче теннисного турнира категории WTA 1000 в Мадриде заявила, что каждое поражение для нее как конец света.

В пятницу восьмая ракетка мира Андреева уступила украинке Марте Костюк со счетом 3:6, 5:7. Во второй партии 19-летняя россиянка при счете 5:4 не реализовала два сетбола на подаче соперницы. После поражения Андреева не смогла сдержать слез.

«Каждый раз, когда я проигрываю, для меня это как конец света. Иногда я вижу, как другие игроки улыбаются сразу после проигранных матчей. Я не понимаю, как люди это делают. Хотела бы я так же. Каждый проигранный матч, очевидно, очень разочаровывает и причиняет мне боль. Надеюсь, что в будущем это пройдет, и я смогу после поражений сразу же поговорить о них, а не ждать какое-то время, прежде чем сумею это сделать», — цитирует Андрееву The Tennis Letter.

Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше