Андреева сравнила каждый свой проигрыш с концом света

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева после проигрыша в финальном матче теннисного турнира категории WTA 1000 в Мадриде заявила, что каждое поражение для нее как конец света.
В пятницу восьмая ракетка мира Андреева уступила украинке Марте Костюк со счетом 3:6, 5:7. Во второй партии 19-летняя россиянка при счете 5:4 не реализовала два сетбола на подаче соперницы. После поражения Андреева не смогла сдержать слез.
«Каждый раз, когда я проигрываю, для меня это как конец света. Иногда я вижу, как другие игроки улыбаются сразу после проигранных матчей. Я не понимаю, как люди это делают. Хотела бы я так же. Каждый проигранный матч, очевидно, очень разочаровывает и причиняет мне боль. Надеюсь, что в будущем это пройдет, и я смогу после поражений сразу же поговорить о них, а не ждать какое-то время, прежде чем сумею это сделать», — цитирует Андрееву The Tennis Letter.