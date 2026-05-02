Андреева сравнила каждый свой проигрыш с концом света

«Каждый раз, когда я проигрываю, для меня это как конец света. Иногда я вижу, как другие игроки улыбаются сразу после проигранных матчей. Я не понимаю, как люди это делают. Хотела бы я так же. Каждый проигранный матч, очевидно, очень разочаровывает и причиняет мне боль. Надеюсь, что в будущем это пройдет, и я смогу после поражений сразу же поговорить о них, а не ждать какое-то время, прежде чем сумею это сделать», — цитирует Андрееву The Tennis Letter.