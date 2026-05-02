Марта Костюк: «Трофей на вкус как шампанское. Это было первое, что я попробовала после победы»

Марта Костюк рассказала, какая на вкус победа на тысячнике в Мадриде. В финале она обыграла Мирру Андрееву 6:3, 7:5.

— Вы говорили, что долго шли к этому моменту. Какой вкус у этого трофея?

— Как шампанское — это было первое, что я попробовала после победы (смеется).

Если честно, в детстве я смотрела этот турнир, помню тот год с синим грунтом — это было что-то невероятное. И если подумать, кто выигрывал здесь раньше… я бы никогда не поверила, что сама смогу это сделать. Это один из самых статусных турниров в сезоне, сейчас все играют на очень высоком уровне. Так что вкус отличный. Но сейчас я просто хочу насладиться этим днем.

— Вы с командой первыми подняли шорты во время церемонии награждения. Что это значит?

— У нас на турнирах есть прачечная, и иногда вещи путаются — можно получить чьи-то носки или что-то еще. В прошлом году нам попались эти боксеры, и на них было написано «lucky shorts». Сандра [Занивска, тренер] решила их оставить.

И каждый раз, когда я выигрывала, она их доставала — это стало нашим талисманом. В этом году она даже специально заехала к отцу, чтобы забрать их и привезти в Мадрид.

Мы пошутили: если я выиграю, будем везде фотографироваться с этими боксерами. Я даже сказала мужу, чтобы он надел их поверх штанов для фото — но он не согласился (смеется), — сказала Костюк на пресс-конференции.

