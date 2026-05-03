«Мы таким не увлекаемся, но тут все так совпало». Костюк рассказала, как трусы стали талисманом ее команды

Чемпионка Мадрида Марта Костюк рассказала, как боксеры стали ее талисманом.

Источник: Спортс‘’

— Вы с командой — первые, кто развернул трусы на церемонии награждения. Что это значит?

— На турнирах есть общая стирка. Иногда что-то путается, нам отдают носки другого человека или что-нибудь еще, постоянно что-то такое происходит. В прошлом году мне так достались эти трусы.

На них было написано «Счастливые трусы». Мой тренер Сандра [Занивска] такая: я их отдавать обратно не буду. Так что она их сохранила.

В прошлом сезоне, когда я побеждала, она доставала их после побед. Это был наш талисман — мы таким не увлекаемся, но тут все так совпало. В этом году она их с собой не возила, а тут они оказались с собой. Перед этим турниром она специально съездила домой к своему отцу, чтобы взять их в Мадрид. Потом это превратилось в шутку, и мы решили: если я выиграю, нам нужно сделать фото с этими трусами.

Я даже сказала мужу, чтобы он надел их поверх штанов для фото — но он не согласился (смеется), — передает слова Костюк корреспондент Спортса«» Андрей Васильев.

Бледнейший финал Мирры Андреевой в Мадриде.

