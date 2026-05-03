Андреева о том, давил ли на нее статус фаворита в матче с Костюк: «Я об этом не думала»

Мирра Андреева ответила, хватило ли ей сил на финал в Мадриде против Марты Костюк (3:6, 5:7).

Источник: Спортс‘’

Завтра россиянка вместе с Дианой Шнайдер сыграет с Катериной Синяковой и Тэйлор Таунсенд за титул в парном разряде.

— Два дня назад после полуфинала ты говорила, что не устала, несмотря на выступление и в одиночке, и в паре. Что-то изменилось в твоем физическом состоянии за последние дни?

— Мое физическое состояние не изменилось. Конечно, сейчас я чувствую себя более уставшей — и ментально, и физически. Но это не значит, что у меня совсем нет сил и я уже ничего не могу.

— Ты довольна своей игрой сегодня? И что, по-твоему, стало решающим фактором — уровень соперницы или что-то в твоей игре и настрое?

— В какие-то моменты я была довольна своей игрой. Но когда ты проигрываешь, лично я не могу быть довольна. Конечно, можно вспомнить отдельные эпизоды, где я играла хорошо, но чтобы выигрывать, нужно держать этот уровень на протяжении всего матча и быть стабильной.

Так что сказать, что я сейчас очень довольна или вообще довольна — не могу. Она тоже играла хорошо, забивала много виннерсов.

В какие-то моменты я тоже старалась играть агрессивно и оказывать давление. А в другие — чувствовала, что лучше завязать розыгрыш и пытаться ее измотать.

Но в итоге ничего из этого не сработало достаточно хорошо, потому что я проиграла. Плюс она действительно провела хороший матч. Думаю, именно сочетание всех этих факторов и определило результат.

— И про психологию: уже после турнира — насколько на тебя давило то, что тебя называли фаворитом? Влияло ли это на игру или подготовку?

— Я бы сказала, что это меня особо не беспокоило. Когда об этом сказали на прошлой пресс-конференции, я на секунду задумалась, но потом больше вообще об этом не думала.

Конечно, иногда легче играть, когда ты не фаворит. Но и в той, и в другой роли есть свои сложности — я была в обеих ситуациях.

Но в целом я об этом не думала. Я просто старалась сконцентрироваться на своем плане и на том, что нужно делать для победы, — сказала Андреева на пресс-конференции.

