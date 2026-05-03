Чесноков: в поражении Мирры Андреевой от Костюк нет ничего страшного

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева хорошо сыграла в одиночном разряде на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде, в ее поражении в финале соревнований нет ничего страшного. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.
Ранее Андреева уступила украинке Марте Костюк в финале турнира со счетом 3:6, 5:7.
«Я считаю, что ничего страшного в поражении Мирры нет. Она давно не играла в финалах больших турниров, и само попадание в такую стадию — это отличный результат. Она хорошо играла весь турнир, но соперница, возможно, провела матч всей своей жизни. Мирра еще будет играть в паре, посмотрим, может быть, получится там титул выиграть», — сказал Чесноков.
В финале парного разряда Андреева и Диана Шнайдер сыграют с чешкой Катериной Синяковой и американкой Тейлор Таунсенд. Встреча пройдет 3 мая.
Соревнование в Мадриде относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Состязание проводится на грунтовом покрытии.