Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кафельников: у Андреевой и Шнайдер мало шансов выиграть турнир в Мадриде

Российские теннисистки сыграют в финале парного разряда с чешкой Катериной Синяковой и американкой Тейлор Таунсенд.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спорт-Экспресс

МОСКВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянкам Мирре Андреевой и Диане Шнайдер будет противостоять сильнейшая пара мира, поэтому шансов на победу в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде у них немного. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Евгений Кафельников.

В финале парного разряда Андреева и Шнайдер сыграют с чешкой Катериной Синяковой и американкой Тейлор Таунсенд. Встреча пройдет 3 мая. В субботу Андреева уступила украинке Марте Костюк в финальном матче соревнования в одиночном разряде (3:6, 5:7).

«Парная комбинация — это совершенно другое, — сказал Кафельников. — У Андреевой было время переосмыслить все, отдохнуть. Думаю, матч с Костюк не скажется никак на действиях в паре. Но вот соперник наших девочек — сильнейшая пара мира. Ожидания перед финалом не очень. Шансов немного».

Андреевой 19 лет, Шнайдер — 22. На Олимпийских играх в Париже они стали серебряными призерами в парном разряде. В 2025 году теннисистки выиграли два трофея WTA в парном разряде. Вместе спортсменки не выступали с Итогового турнира WTA, который прошел в ноябре.

Узнать больше по теме
Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше