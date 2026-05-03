Кафельников: у Андреевой и Шнайдер мало шансов выиграть турнир в Мадриде

МОСКВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянкам Мирре Андреевой и Диане Шнайдер будет противостоять сильнейшая пара мира, поэтому шансов на победу в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде у них немного. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Евгений Кафельников.
В финале парного разряда Андреева и Шнайдер сыграют с чешкой Катериной Синяковой и американкой Тейлор Таунсенд. Встреча пройдет 3 мая. В субботу Андреева уступила украинке Марте Костюк в финальном матче соревнования в одиночном разряде (3:6, 5:7).
«Парная комбинация — это совершенно другое, — сказал Кафельников. — У Андреевой было время переосмыслить все, отдохнуть. Думаю, матч с Костюк не скажется никак на действиях в паре. Но вот соперник наших девочек — сильнейшая пара мира. Ожидания перед финалом не очень. Шансов немного».
Андреевой 19 лет, Шнайдер — 22. На Олимпийских играх в Париже они стали серебряными призерами в парном разряде. В 2025 году теннисистки выиграли два трофея WTA в парном разряде. Вместе спортсменки не выступали с Итогового турнира WTA, который прошел в ноябре.