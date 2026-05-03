Светлана Кузнецова: финал «тысячника» для Андреевой — тоже отличный результат

2 мая в разговоре с сайтом Metaratings.ru заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук заявил, что придёт время, когда Андреева-младшая будет выигрывать одиночные встречи в турнирах «Большого шлема», а также добавил, что мало кто совмещает выступления в одиночном и парном разрядах.