Светлана Кузнецова: финал «тысячника» для Андреевой — тоже отличный результат

Чемпионка двух турниров «Большого шлема», победительница 18 турниров WTA в одиночном разряде Светлана Кузнецова высказалась о поражении восьмой ракетки мира, россиянки Мирры Андреевой в финале турнира WTA-1000 в Мадриде.
«К сожалению, Миррочка проиграла финал Марте Костюк. Решающий сет был близок, вела с брейком, а потом не смогла реализовать два сетбола. Очень жаль, но финал — тоже отличный результат. Удачи дальше, в Риме и на “Ролан Гаррос”, — написала Кузнецова в Telegram-канале.
Игра состоялась 2 мая и завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу 23-летней украинки Костюк, идущей на 23-й позиции в мировом рейтинге. Матч продолжался один час и 21 минуту. В активе у 19-летней Андреевой один выполненный эйс, три допущенные двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести возможных.
Финал в столице Испании стал для россиянки третьим в карьере на «тысячниках» WTA: ранее Андреева выиграла турниры в Дубае и Индиан-Уэллсе.
2 мая в разговоре с сайтом Metaratings.ru заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук заявил, что придёт время, когда Андреева-младшая будет выигрывать одиночные встречи в турнирах «Большого шлема», а также добавил, что мало кто совмещает выступления в одиночном и парном разрядах.