Андреева и Шнайдер проиграли в парном финале турнира в Мадриде

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли в финале парного разряда на турнире категории WTA 1000 в Мадриде.
В решающем матче они уступили паре Катержине Синяковой (Чехия) и Тейлор Таунсенд (США) со счетом 6:7 (2:7), 2:6. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.
Накануне Андреева также выступала в финале одиночного разряда в Мадриде, где уступила украинке Марте Костюк.
Финал стал для Андреевой и Шнайдер четвертым совместным в карьере и первым в текущем сезоне. В 2024 году они взяли серебро на Олимпиаде в Париже, а в прошлом сезоне стали победительницами турниров в австралийском Брисбене и американском Майами, а также пробились на Итоговый турнир WTA.
Турнир в Мадриде с призовым фондом €8,23 млн относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир. В 2025 году победу в парных соревнованиях здесь одержали россиянка Анна Калинская и румынка Сорана Кырстя.