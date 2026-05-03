Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Андреева и Шнайдер проиграли в парном финале турнира в Мадриде

Россиянки в финале парного «тысячника» в Мадриде уступили чешке Катержине Синяковой и Тэйлор Таунсенд из США. Встреча соперниц завершилась со счетом 6:7 (2:7), 2:6.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Getty Images

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли в финале парного разряда на турнире категории WTA 1000 в Мадриде.

В решающем матче они уступили паре Катержине Синяковой (Чехия) и Тейлор Таунсенд (США) со счетом 6:7 (2:7), 2:6. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.

Накануне Андреева также выступала в финале одиночного разряда в Мадриде, где уступила украинке Марте Костюк.

Финал стал для Андреевой и Шнайдер четвертым совместным в карьере и первым в текущем сезоне. В 2024 году они взяли серебро на Олимпиаде в Париже, а в прошлом сезоне стали победительницами турниров в австралийском Брисбене и американском Майами, а также пробились на Итоговый турнир WTA.

Турнир в Мадриде с призовым фондом €8,23 млн относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир. В 2025 году победу в парных соревнованиях здесь одержали россиянка Анна Калинская и румынка Сорана Кырстя.

Узнать больше по теме
Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше