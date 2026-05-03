Андреева и Шнайдер проиграли в парном финале турнира в Мадриде

Финал стал для Андреевой и Шнайдер четвертым совместным в карьере и первым в текущем сезоне. В 2024 году они взяли серебро на Олимпиаде в Париже, а в прошлом сезоне стали победительницами турниров в австралийском Брисбене и американском Майами, а также пробились на Итоговый турнир WTA.