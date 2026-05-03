Сафиуллин выиграл второй Челленджер подряд

Российский теннисист, экс 36-я ракетка мира Роман Сафиуллин выиграл грунтовый Челленджер в австрийском Маутхаузене.

Источник: Getty Images

В финале соревнования 28-летний россиянин, ныне занимающий 176-е место в рейтинге ATP, обыграл 136-ю ракетку мира португальца Джейми Фарию — 4:6, 6:4, 7:6 (7:4).

Сафиуллин выиграл второй Челленджер подряд, 19 апреля победив в португальском Оэйраше.