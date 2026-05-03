Познер о поражении Андреевой: «Костюк первый сет вообще легко выиграла, а во втором Мирру подвели нервы»

Известный телеведущий, журналист и спортивный комментатор Владимир Познер поделился с «СЭ» мнением о поражении российской теннисистки Мирры Андреевой от Марты Костюк (3:6, 5:7) в финале турнира WTA 1000 в Мадриде.

Источник: РИА "Новости"

"Мирра — молодец, она дошла до финала, где Костюк просто оказалась сильнее. Марта первый сет вообще легко выиграла, а во втором Мирру подвели нервы. Андреева в любом случае молодец, ведь турнир в Мадриде является довольно важным. На пути к финалу Мирра побеждала в важных встречах.

Прогресс есть, и, учитывая ее возраст, так и должно быть. Но у нее есть сложности в том, чтобы справиться со своими нервами и происходящим в голове. Это характерно для молодых теннисисток, которые добираются до высоких стадий. Но прогресс точно есть«, — сказал Познер “СЭ”.

Андреева впервые проиграла финал «тысячника». За выступление в Мадриде в одиночном разряде она заработает 535 585 евро.

