Познер о поражении Андреевой: «Костюк первый сет вообще легко выиграла, а во втором Мирру подвели нервы»

"Мирра — молодец, она дошла до финала, где Костюк просто оказалась сильнее. Марта первый сет вообще легко выиграла, а во втором Мирру подвели нервы. Андреева в любом случае молодец, ведь турнир в Мадриде является довольно важным. На пути к финалу Мирра побеждала в важных встречах.
Прогресс есть, и, учитывая ее возраст, так и должно быть. Но у нее есть сложности в том, чтобы справиться со своими нервами и происходящим в голове. Это характерно для молодых теннисисток, которые добираются до высоких стадий. Но прогресс точно есть«, — сказал Познер “СЭ”.
Андреева впервые проиграла финал «тысячника». За выступление в Мадриде в одиночном разряде она заработает 535 585 евро.