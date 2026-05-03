Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первая ракетка мира Синнер выиграл престижный турнир в Мадриде

Первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер выиграл турнир серии «Мастерс» в Мадриде, Испания.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

В финальном матче он одолел представителя Германии Александра Зверева. Встреча, которая длилась меньше часа на три минуты, завершилась в двух сетах с результатом 6:1, 6:2.

Счет личных встреч Синнера и Зверева стал 10−4 в пользу первой ракетки мира. Для итальянца трофей «Мастерса» в Мадриде стал пятым в сезоне.

Синнер — победитель четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2024, 2025, Открытый чемпионат США — 2024; Уимблдон-2025); победитель двух Итоговых турниров ATP (2024, 2025); победитель теперь 29 турниров ATP (из них 28 в одиночном разряде).

Зверев — финалист трех турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США — 2020, Открытый чемпионат Франции — 2024, Открытый чемпионат Австралии — 2025); двукратный победитель Итогового турнира ATP (2018 и 2021) в одиночном разряде.

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше