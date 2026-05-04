Рейтинг ATP. Медведев стал № 9, Рууд выпал из топ-20, Дрэйпер опустился на 22 позиции

Даниил Медведев обошел Лоренцо Музетти и стал девятой ракеткой мира.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс‘’

Артур Фис дошел до полуфинала «Мастерса» в Мадриде и вернулся в топ-20, Александр Блокс прибавил 33 позиции.

Каспер Рууд не защитил титул и опустился на десять строчек, Джек Дрэйпер — на 22.

PIF ATP Rankings.

Положение на 4 мая 2026.

Место.

Теннисист (страна).

Очки.

1 (1).

Янник Синнер (Италия).

14350.

2 (2).

12960.

3 (3).

5805.

4 (4).

4700.

5 (5).

Феликс Оже-Альяссим (Канада).

4050.

6 (6).

Бен Шелтон (США).

4030.

7 (7).

Тэйлор Фриц (США).

3770.

8 (8).

Алекс де Минаур (Австралия).

3755.

9 (10).

3460.

10 (9).

Лоренцо Музетти (Италия).

3415.

11 (11).

Александр Бублик (Казахстан).

3355.

12 (13).

Флавио Коболли (Италия).

2750.

13 (14).

Иржи Лехечка (Чехия).

2715.

14 (12).

2590.

15 (16).

Карен Хачанов (Россия).

2220.

17 (25).

Артур Фис (Франция).

2130.

25 (15).

Каспер Рууд (Норвегия).

1735.

34 (42).

Рафаэль Ходар (Испания).

1273.

36 (69).

Александр Блокс (Бельгия).

1200.

50 (28).

Джек Дрэйпер (Великобритания).

960.

53 (63).

Хуберт Хуркач (Польша).

930.

75 (80).

Стефанос Циципас (Греция).

765.

100 (92).

Маттео Берреттини (Италия).

625.

125 (106).

Стэн Вавринка (Швейцария).

518.

144 (166).

Роман Сафиуллин (Россия).

433.

