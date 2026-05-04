Рейтинг ATP. Медведев стал № 9, Рууд выпал из топ-20, Дрэйпер опустился на 22 позиции

Артур Фис дошел до полуфинала «Мастерса» в Мадриде и вернулся в топ-20, Александр Блокс прибавил 33 позиции.
Каспер Рууд не защитил титул и опустился на десять строчек, Джек Дрэйпер — на 22.
PIF ATP Rankings.
Положение на 4 мая 2026.
Место.
Теннисист (страна).
Очки.
1 (1).
Янник Синнер (Италия).
14350.
2 (2).
Карлос Алькарас (Испания).
12960.
3 (3).
Александр Зверев (Германия).
5805.
4 (4).
Новак Джокович (Сербия).
4700.
5 (5).
Феликс Оже-Альяссим (Канада).
4050.
6 (6).
Бен Шелтон (США).
4030.
7 (7).
Тэйлор Фриц (США).
3770.
8 (8).
Алекс де Минаур (Австралия).
3755.
9 (10).
Даниил Медведев (Россия).
3460.
10 (9).
Лоренцо Музетти (Италия).
3415.
11 (11).
Александр Бублик (Казахстан).
3355.
12 (13).
Флавио Коболли (Италия).
2750.
13 (14).
Иржи Лехечка (Чехия).
2715.
14 (12).
Андрей Рублев (Россия).
2590.
15 (16).
Карен Хачанов (Россия).
2220.
17 (25).
Артур Фис (Франция).
2130.
25 (15).
Каспер Рууд (Норвегия).
1735.
34 (42).
Рафаэль Ходар (Испания).
1273.
36 (69).
Александр Блокс (Бельгия).
1200.
50 (28).
Джек Дрэйпер (Великобритания).
960.
53 (63).
Хуберт Хуркач (Польша).
930.
75 (80).
Стефанос Циципас (Греция).
765.
100 (92).
Маттео Берреттини (Италия).
625.
125 (106).
Стэн Вавринка (Швейцария).
518.
144 (166).
Роман Сафиуллин (Россия).
433.