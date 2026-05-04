Рыбакина приблизилась к Соболенко в мировом рейтинге

Крупнейшим стартом за последние две недели стал грунтовый «тысячник» в Мадриде. Его выиграла украинка Марта Костюк, которая поднялась на восемь позиций и дебютировала в топ-15.
Елена Рыбакина в столице Испании вылетела в четвертом круге. В прошлом году она выступила хуже, поэтому данный результат принес ей дополнительные очки. Сильнейшая теннисистка Казахстана сохранила вторую строчку и сократила отставание от белоруски Арины Соболенко — с 2395 до 1555 баллов.
На третью позицию вернулась полька Ига Швентек, которая сместила американку Коко Гауфф. Топ-5 замыкает другая представительница США Джессика Пегула.
В парном разряде лидерство вернула чешка Катерина Синякова, которая выиграла турнир в Мадриде. На второй позиции идет другая чемпионка соревнований — американка Тейлор Таунсенд. Бельгийка Элизе Мертенс опустилась с первой на третью строчку.
Первая ракетка Казахстана среди парниц Анна Данилина потеряла одну позицию и стала восьмой. Спортсменку опередила сербка Александра Крунич, с которой они вместе выступали на протяжении большей части сезона.