Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рыбакина приблизилась к Соболенко в мировом рейтинге

Женская теннисная ассоциация (WTA) на официальном сайте обновила рейтинги в одиночном и парном разрядах по итогам последних турниров, передает NUR.KZ.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Getty Images

Крупнейшим стартом за последние две недели стал грунтовый «тысячник» в Мадриде. Его выиграла украинка Марта Костюк, которая поднялась на восемь позиций и дебютировала в топ-15.

Елена Рыбакина в столице Испании вылетела в четвертом круге. В прошлом году она выступила хуже, поэтому данный результат принес ей дополнительные очки. Сильнейшая теннисистка Казахстана сохранила вторую строчку и сократила отставание от белоруски Арины Соболенко — с 2395 до 1555 баллов.

На третью позицию вернулась полька Ига Швентек, которая сместила американку Коко Гауфф. Топ-5 замыкает другая представительница США Джессика Пегула.

В парном разряде лидерство вернула чешка Катерина Синякова, которая выиграла турнир в Мадриде. На второй позиции идет другая чемпионка соревнований — американка Тейлор Таунсенд. Бельгийка Элизе Мертенс опустилась с первой на третью строчку.

Первая ракетка Казахстана среди парниц Анна Данилина потеряла одну позицию и стала восьмой. Спортсменку опередила сербка Александра Крунич, с которой они вместе выступали на протяжении большей части сезона.

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше