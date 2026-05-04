Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кафельников назвал вечной проблему призовых на турнирах Большого шлема

Ранее группа ведущих теннисистов выразили недовольство размером призовых на предстоящем Открытом чемпионате Франции.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спорт-Экспресс

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Олимпийский чемпион, победитель двух турниров Большого шлема Евгений Кафельников поднимал проблему с выплатами призовых на крупных соревнованиях более 20 лет назад. Об этом он рассказал ТАСС.

Как ранее сообщал ТАСС, группа ведущих теннисистов, включая итальянца Янника Синнера, белоруску Арину Соболенко и американку Коко Гауфф, выразили недовольство размером призовых на предстоящем Открытом чемпионате Франции (Roland Garros).

«Это вечная проблема, и у меня какое-то дежа-вю. Я об этом говорил в 2000 году в Австралии — единственный, кто высказался. А сейчас ребята проснулись и снова начинают эту тему, — сказал Кафельников. — Меня тогда, 26 лет назад, никто не поддерживал. [Андре] Агасси говорил: “Дайте ему эти деньги, чтобы купил себе немного таланта”. Я же еще приводил в пример гольф, где спортсмены получали в два раза больше призовых выплат».

В апреле организаторы Roland Garros сообщили, что общий призовой фонд турнира в 2026 году составит около $72 млн. Несмотря на то, что по сравнению с прошлым сезоном сумма призовых выросла на 10%, доля игроков в доходах от соревнования составит меньше 15%. Ранее спортсмены запрашивали увеличение доли доходов от турниров Большого шлема до 22%, в соответствии с призовыми на соревнованиях под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA).

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше