Кафельников назвал вечной проблему призовых на турнирах Большого шлема

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Олимпийский чемпион, победитель двух турниров Большого шлема Евгений Кафельников поднимал проблему с выплатами призовых на крупных соревнованиях более 20 лет назад. Об этом он рассказал ТАСС.
Как ранее сообщал ТАСС, группа ведущих теннисистов, включая итальянца Янника Синнера, белоруску Арину Соболенко и американку Коко Гауфф, выразили недовольство размером призовых на предстоящем Открытом чемпионате Франции (Roland Garros).
«Это вечная проблема, и у меня какое-то дежа-вю. Я об этом говорил в 2000 году в Австралии — единственный, кто высказался. А сейчас ребята проснулись и снова начинают эту тему, — сказал Кафельников. — Меня тогда, 26 лет назад, никто не поддерживал. [Андре] Агасси говорил: “Дайте ему эти деньги, чтобы купил себе немного таланта”. Я же еще приводил в пример гольф, где спортсмены получали в два раза больше призовых выплат».
В апреле организаторы Roland Garros сообщили, что общий призовой фонд турнира в 2026 году составит около $72 млн. Несмотря на то, что по сравнению с прошлым сезоном сумма призовых выросла на 10%, доля игроков в доходах от соревнования составит меньше 15%. Ранее спортсмены запрашивали увеличение доли доходов от турниров Большого шлема до 22%, в соответствии с призовыми на соревнованиях под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA).