Буайе обматерил судью и побил ракеткой судейскую вышку, корт и ограду

Американец играл с № 938 Даниэлем Рапаньеттой. Во втором сете Буайе отдал свою подачу при счете 5:5, отправив последний мяч в аут. После он дважды с яростью ударил ракеткой о корт, а затем ее кинул.
За это судья на вышке оштрафовал американца на гейм. Так Буайе проиграл сет и матч — 4:6, 5:7.
После объявления счета американец подошел к судейской вышке и швырнул в нее ракеткой, обозвав судью. Затем он начал бить ей по корту и по ограждению. Уходя с корта, Бойе крикнул судье: «Это, #####, невероятно. Там ничего не было, это ###### чушь! ###### чушь! Посмотри ###### видео! Ничего, #####, не случилось. Иди ## ###!».
Уходя, американец дважды хлопнул дверцей калитки.