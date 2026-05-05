Кафельников объяснил, почему не верит в успешное выступление Андреевой на турнире в Риме

Победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников заявил, что выход теннисистки Мирры Андреевой в финал турнира в Риме станет сюрпризом.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Соревнования стартовали 5 мая. 19-летняя россиянка начнет выступление со второго круга, она получила восьмой номер посева.

«Андреева сейчас лучше всех в стране играет, поэтому, конечно, верим в нее. Но я не думаю, что в Риме она сможет повторить успешные выступления на двух предыдущих турнирах. Все-таки в преддверии “Ролан Гаррос” и Арина Соболенко, и Елена Рыбакина, и все другие сильные теннисистки мобилизуют свои силы и будут играть максимально ответственно. Так что выход в финал Андреевой в Риме станет сюрпризом», — приводит ТАСС слова Кафельникова.

12 апреля Андреева выиграла турнир в Линце — в решающем матче она победила представительницу Австрии Анастасию Потапову (1:6, 6:4, 6:3). 2 мая россиянка уступила в финале «тысячника» в Мадриде украинке Марте Костюк (3:6, 5:7).

