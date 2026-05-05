Соболенко выступит на крупном турнире в Риме

В основную сетку римских соревнований пыталась пробиться еще одна белоруска — Александра Саснович, но она проиграла в первом же матче квалификации.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

МИНСК, 5 мая — Sputnik. Белорусская теннисистка и первая ракетка мира Арина Соболенко примет участие в турнире категории WTA-1000, который стартовал сегодня в Риме, сообщает Sputnik.

Представительница Беларуси начнет свое выступление на римских соревнованиях 7 мая со второго раунда. Ее первой соперницей станет победительница «Ролан Гарроса» (2021 год) и «Уимблдона» (2024) Барбора Крейчикова. В первом круге турнира в Риме чешская теннисистка оказалась сильнее француженки Эльзы Жакмо — 6:2, 6:4.

Еще одна белоруска, Александра Саснович, пыталась пробиться в основную сетку этого турнира через квалификацию. Но в первом же раунде отбора она уступила в трех сетах представительнице Австрии Джулии Грабер со счетом 6:4, 2:6, 4:6. Теннисистки провели на корте чуть более двух часов.

Турнир в итальянской столице продлится до 17 мая. Призовой фонд этих соревнований превышает 8,3 миллиона долларов.

Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
