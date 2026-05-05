Россиянка обыграла третью ракетку Украины на старте «тысячника» в Риме

Российская теннисистка Анастасия Захарова обыграла третью ракетку Украины Даяну Ястремскую на старте турнира категории WTA 1000 в Риме.
В матче первого круга россиянка, 81-й номер мирового рейтинга, обыграла Ястремскую (52-й номер рейтинга) со счетом 4:6, 7:5, 7:6 (8:6). Продолжительность встречи составила три часа три минуты.
В матче следующего тура 24-летняя россиянка встретится с 13-й сеяной турнира чешской теннисисткой Линдой Носковой.
Турнир в Риме с призовым фондом более $8,31 завершится 17 мая. Он относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир.