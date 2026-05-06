Экс 2-я ракетка мира назвала самую неудобную соперницу для Соболенко: «Может обыграть психологически и тактически»

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова назвала Кори Гауфф самым неудобным соперником для первого номера рейтинга WTA Арины Соболенко.

Американка и белоруска провели между собой 13 матчей, из которых Арина выиграла 7.

— Вы удивились, когда она начала подниматься в рейтинге и закрепилась на вершине?

— Арина всегда была интересной теннисисткой: мощно играла, обладала хорошей физической формой, была яркой и харизматичной. Но ей нужно было поработать над собой, чтобы характер не мешал игре — ведь она довольно взрывная девушка. Когда я с ней играла, то думала: нужно просто стоять и терпеть, «строить стеночку», и она сама себя обыграет. Но с годами Соболенко изменила подход, стала более уравновешенной и научилась использовать свою энергию во благо. Не то чтобы в нее никто не верил — потенциал был очевиден, но ей пришлось проделать огромную работу над собой, чтобы достичь таких высот.

— Сейчас ее основная конкурентка — Елена Рыбакина?

— Сложно сказать. У Арины с Еленой были сложные матчи, она проигрывала ей важные встречи, при этом по личным встречам Соболенко впереди (10:7). Мне кажется, что ее самая неудобная соперница — это Коко Гауфф. Американка может обыграть Арину и психологически, и тактически. Понятно, что представительница Белоруссии будет фаворитом в любом матче, но иногда у нее появляется неуверенность — и сразу начинаются ошибки, — приводит слова Пивоваровой «Спорт-Экспресс».

