Экс 2-я ракетка мира назвала самую неудобную соперницу для Соболенко: «Может обыграть психологически и тактически»

— Арина всегда была интересной теннисисткой: мощно играла, обладала хорошей физической формой, была яркой и харизматичной. Но ей нужно было поработать над собой, чтобы характер не мешал игре — ведь она довольно взрывная девушка. Когда я с ней играла, то думала: нужно просто стоять и терпеть, «строить стеночку», и она сама себя обыграет. Но с годами Соболенко изменила подход, стала более уравновешенной и научилась использовать свою энергию во благо. Не то чтобы в нее никто не верил — потенциал был очевиден, но ей пришлось проделать огромную работу над собой, чтобы достичь таких высот.