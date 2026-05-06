Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рыбакина оценила предложение Соболенко: «Если большинство будет бойкотировать, я в деле»

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина отреагировала на предложение своей белорусской коллеги Арины Соболенко.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Getty Images

Ранее Соболенко допустила решение теннисисток бойкотировать турниры под эгидой WTA из-за малых размеров призовых денег.

«Если большинство игроков решит бойкотировать турниры и не играть, я в деле. И дело не только в турнирах Большого Шлема и не только в размере призовых. Многие люди не знают, что налоги на призовые тоже очень высокие. Даже если ты зарабатываешь большие деньги, ты почти все отдаешь налоговой службе», — заявила Рыбакина на пресс-конференции.

Во втором круге турнира WTA 1000 в Риме (Италия) Елена Рыбакина сыграет с победителем матча Лилли Таггер (Австрия) — Мария Саккари (Греция).

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше