Рыбакина оценила предложение Соболенко: «Если большинство будет бойкотировать, я в деле»

Ранее Соболенко допустила решение теннисисток бойкотировать турниры под эгидой WTA из-за малых размеров призовых денег.
«Если большинство игроков решит бойкотировать турниры и не играть, я в деле. И дело не только в турнирах Большого Шлема и не только в размере призовых. Многие люди не знают, что налоги на призовые тоже очень высокие. Даже если ты зарабатываешь большие деньги, ты почти все отдаешь налоговой службе», — заявила Рыбакина на пресс-конференции.
Во втором круге турнира WTA 1000 в Риме (Италия) Елена Рыбакина сыграет с победителем матча Лилли Таггер (Австрия) — Мария Саккари (Греция).
Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.Читать дальше