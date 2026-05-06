Один из сильнейших теннисистов Казахстана вышел во второй круг Мастерса в Риме

Казахстанский теннисист, занимающий 85-е место в мировом рейтинге, встречался с 61-й ракеткой планеты аргентинцем Камило Уго Карабельи.
Матч продлился три сета и завершился волевой победой Шевченко с итоговым счетом — 6:3, 4:6, 7:6 (7:5).
Теннисисты провели на корте 2 часа и 49 минут. За это время казахстанец совершил четыре подачи навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-поинта из 11 заработанных.
Во втором круге Александр сыграет против 13-го номера мирового рейтинга российского теннисиста Карена Хачанова.