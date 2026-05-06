Юлия Путинцева потерпела поражение на старте турнира WTA 1000 в Риме

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева проиграла в матче первого круга грунтового турнира категории WTA 1000 в столице Италии, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей казахстанской теннисистки, занимающей 77-е место в мировом рейтинге была 48-я ракетка планеты чешка Тереза Валентова.

Матч продлился два сета и завершился поражением Путинцевой с итоговым счетом — 3:6, 2:6.

Теннисистки провели на корте 1 час и 20 минут. За это время казахстанка совершила одну подачу навылет, допустила три двойных ошибки реализовала один брейк-поинт из четырех заработанных.

Таким образом, Путинцева завершила выступление на турнире на стадии первого круга. Валентова же на следующей стадии сыграет против четвертой ракетки мира Коко Гауфф.